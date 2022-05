Aamdeus für verstorbenen Willi Resetarits

Das Quartett Ernst Molden, Willi Resetarits, Hannes Wirth und Walther Soyka wurde in der Sparte Jazz/World/Blues ausgezeichnet - posthum ging ein Amadeus Award also auch an den am Sonntag verstorbenen "Ostbahn Kurti".

Für sein Lebenswerk wurde Boris Bukowski prämiert - er folgt damit auf die "Live is Live"-Schöpfer Opus. Der 1946 geborene Musiker feierte etwa mit der Band Magic 69 (später Magic) Erfolge und lieferte ab 1970 solo Hits wie "Kokain" oder "Euer Fritze mit der Spritze". Den besten Sound des Jahres hört man auf der Platte "Honeymoon Phase" der Sängerin Oska, für Aufnahme und Mix zeichneten Alex Pohn, Lukas Hillebrand und Patrick Kummeneker verantwortlich.