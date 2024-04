Kinky, aber bitte nicht grindig!

Was sich jedoch nicht geändert hat: Ankanthie Koi ist und bleibt die Meisterin der Doppeldeutigkeiten, wie man etwa an der neuen Single "Tiefer" hört. Zwar kommt das Lied mit einem beschwingt leichten 80s-Sound daher (wie könnte es anders sein?), der Text bleibt aber eine Spielwiese der Interpretationsmöglichkeiten. Zeilen wie "Jede Schwere mach ich leicht für dich, in jede dunkle Spalte werf ich Licht" sind eindeutig zweideutig, ganz bewusst. "Man kann die Songzeile auf zwei Arten sehen: Entweder ich als die große Lichtbringerin – oder man macht einen Abstecher in den Kit-Kat-Club," erklärt sie mir grinsend. Die sexuelle Konnotation ist nicht von der Hand zu weisen, der Song soll die Fantasie einer Frau beschreiben, die kurzerhand die Rollen vertauscht, sich "wie ein Mann" ihre Befriedigung vom Gegenüber holt. Wichtig bleibt aber die Betonung auf dem Konsens. "Wir teilen dieses Wollen, diese pikanten Dinge, es ist so ein Bonny-und-Clyde-Ding."

Eigentlich besingt das ganze Album die weibliche sexuelle Selbstbestimmung und das Recht darauf, diese offen zu leben, selbst wenn die Gesellschaft Schnappatmung bekommt. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich bisexuell bin und das auch sehr auslebe, mein Mann und ich haben immer eine offene Beziehung geführt. Aber dann kam Corona, dann hab ich ein Kind bekommen, bin plötzlich 40 geworden." Wieder dieses helle Lachen, gefolgt von sarkastisch hochgezogenen Augenbrauen: "Darf ich also überhaupt noch Sex haben? Darf ich gar mit jüngeren Männern schlafen?"

Mit letzterer Frage und dem dazugehörigen Tabu setzt sich der Song "Baby Boy" auseinander. "Ältere Frauen mit jüngeren Männern werden nach wie vor schief beäugt. Stars wie Madonna leben es zwar vor, es ist aber weit noch nicht so in den Medien verbreitet wie umgekehrt," meint Ankathie Koi. "Es gibt Tausende Songs über 'Sugar Daddys', aber die meisten davon sind ziemlich grindig. Ich wollte also meinen 'Cougar'-Song schreiben, aber auf liebevolle Art und Weise. Gerade die Zeile 'wie du zitterst find ich lieb' habe ich genau so erlebt, und das war einfach so cute, dass ich es in den Song gepackt habe."

Live findet die kinky-freche Nummer bereits großen Anklang. "Es sind ja immer sehr viele Frauen auf meinen Konzerten, gerade in den ersten Reihen stehen oft Besucherinnen zwischen 35 und 55 Jahren. Und bei dem Lied haben alle ein verzücktes Lächeln auf den Lippen, ganz nach dem Motto: 'Wir wissen genau, was du meinst!'"