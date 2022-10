Arctic Monkeys spielen 2023 ein Konzert in Linz

Die Arctic Monkeys veröffentlichen am 21. Oktober ihr siebentes Album "The Car". 2023 gehen die Briten auf Tournee durch Deutschland und Österreich. Am 24. April treten die Indie-Stars in der TipsArena in Linz auf, gab Veranstalter Live Nation am Montag bekannt. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag (14. Oktober).

Mit ihrem Debüt "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" katapultierten sich die Arctic Monkeys weltweit in die Charts und galten als der heißeste Indie-Rock-Newcomer-Act. Weitere starke Alben und umjubelte Live-Auftritte untermauerten den Status der Band aus Sheffield. Zuletzt erweiterte die Gruppe um Frontman Alex Turner mit "Tranquility Base Hotel & Casino" ihren Sound in Richtung Lounge- und Psychedelic-Pop mit Einflüssen aus Soul, Jazz, Glam und Soundtracks der Sechziger.