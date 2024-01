Der Verein "All for Ukraine" veranstaltet am 21. Februar unter dem Titel "United for Ukraine" ein Benefizkonzert in der Wiener Stadthalle.

Österreichische und ukrainische Künstler:innen werden dabei auf der Bühne zu sehen sein, wie Jamala, die ukrainische Song-Contest-Gewinnerin aus dem Jahr 2016, die österreichische Sängerin Ina Regen oder der Austro-Isländer Thorsteinn Einarsson.

Der Eintritt zum Event ist, nach persönlicher Vorreservierung, gratis.