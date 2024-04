Laut Aussendung von Ticketmaster gastiert die US-Künstlerin am 6. Juni 2025 in der Wiener Stadthalle, um ihr neues Album "Hit Me Hard And Soft", das bereits in wenigen Wochen erscheint, live zu präsentieren. Tickets sind im Ticketmaster-Presale ab Donnerstag, 2. Mai, 10 Uhr erhältlich.

Zuletzt live in Österreich gastierte Superstar Billie Eilish am Nova Rock 2019, damals galt sie noch als Pop-Shootingstar und hatte am Festival einen frühen Headliner-Slot.