Ob "Summer of '69", "Heaven" oder "(Everything I Do) I Do It for You": Bryan Adams hat uns im Laufe seiner 40-jährigen Karriere so einige Ohrwürmer (und ganze 17 Studioalben) beschert.

Fans sollten sich ein Zugticket nach Dornbirn buchen: Der kanadische Musiker wird dort im Herbst 2024 einen Tourstopp einlegen. Am 8. November beehrt er im Rahmen der Tournee "So Happy It Hurts" das Messequartier Dornbirn.