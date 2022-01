Der kanadische Musikstar Bryan Adams hat zahlreiche Termine seiner "So Happy It Hurts"-Tour aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie abgesagt.

Wie der Homepage des Künstlers zu entnehmen ist, sind davon auch seine im Februar in Österreich geplanten Konzerte in Innsbruck (6.2.) und Wien (8.2.) betroffen. Ersatztermine sollen demnächst bekannt gegeben werden, die Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es auf der Website.