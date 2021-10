Coldplay gehen 2022 auf große „Music Of The Spheres“-Tour

Gute Nachrichten für Coldplay-Fans: Am Freitag, 15. Oktober, erscheint nun endlich das neue Album von „Music Of The Spheres". Bereits vorab haben Chris Martin und Co. mit den beiden ersten Single-Auskopplungen „My Universe“ (in Kollaboration mit der koreanischen Band BTS) und „Higher Power“ für einiges an Aufsehen gesorgt.

Pünktlich zum Album-Release gibt es nun weiteren Nachschub, mit dem neuen Video zur Single "Humankind".