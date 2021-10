Beim Preis für Popkultur hat Sänger Danger Dan (38) gleich drei Mal zugeschlagen. Der in vier Kategorien nominierte Musiker, der sonst auch in der Antilopen Gang spielt, lieferte mit "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" nicht nur das Lieblingslied und -album des Jahres. Er wurde von der Jury am Mittwochabend in Berlin auch zum Lieblings-Solokünstler bestimmt.

"Er hat sich irgendwann dafür entschieden, dass Kunst politisch sein kann", sagte Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel in einer Laudatio. Und fügte an: "Wir sollten alle endlich mehr aktiv werden." Danger Dan singt in dem Song gegen Rechtsextreme und AfD: "Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein." In einer kurzen Ansprache wollte er sich "besonders bedanken bei der Antifa, die das alles schon seit Jahrzehnten gesagt hat".