Ganz viele Künstler sind hingegen beim "The Big Yeet Open Air" am 17. Oktober in der Arena zu erleben: Zeitgemäßer Hip-Hop in unterschiedlichster Ausformung steht dort am Programm, vom UK-Star Slowthai über Symba aus Deutschland bis zum Lokalmatador Slav.

Härtere Klänge im Oktober

Und was ist mit der langen Mähne, die wieder geschüttelt werden will? Auch dazu gibt es Gelegenheit, haben sich doch die US-Wurzelmänner von Wolves in the Throne Room angekündigt, die am 23. Oktober die Szene Wien mit ihrem aktuellen Output "Primordial Arcana" erschüttern werden.