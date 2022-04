Der Ausnahmepianist David Helfgott stoppt im Rahmen seiner Abschiedstournee durch Europa auch in Wien - am 2. Mai wird der Australier im Wiener Konzerthaus auftreten. "Vielleicht etwas skurril - vielleicht auch anders aber mit Sicherheit genial!", kündigt die Spielstätte den Auftritt des 74-Jährigen auf seiner Homepage an. Auch im Kärntner Millstatt und im Tiroler Erl wird der Pianist im Mai auf der Bühne stehen.

"Wunderkind" David Helfgott

Bekannt wurde Helfgott nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch den oscarprämierten Film "Shine" (1996), in dem seine Lebensgeschichte erzählt wird. Helfgott, geboren in eine polnisch-jüdische Familie, galt als Wunderkind. Sein Vater hatte sein Talent früh erkannt, ihn jedoch mit seinem Ehrgeiz unter Druck gesetzt. Später verbrachte Helfgott mehrere Jahre in Nervenheilanstalten. Der Pianist leidet an einer speziellen autistischen Krankheit. Im Film übernahmen Geoffrey Rush die Rolle des Pianisten und Armin Müller-Stahl die des strengen Vaters.