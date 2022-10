Depeche Mode live in Klagenfurt: Welttournee mit neuem Album

Über sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass die britische Kultgruppe Depeche Mode mit "Spirit" ihr letztes Studioalbum veröffentlicht hat. Bei einer live im Internet übertragenen Pressekonferenz in Berlin kündigten Sänger Dave Gahan (60) und sein verbliebener Bandkollege Martin Gore (61) nun aber für das kommende Jahr ein neues Album mit dem Titel "Memento Mori" sowie eine begleitende Welttournee an.

Ende März 2023 soll das derzeit in der Produktion befindliche 15. Studioalbum von Depeche Mode demnach erscheinen. "Memento Mori", der lateinische Titel des neuen Albums, bedeutet übersetzt "Bedenke, dass du sterben wirst". Depeche Mode mussten in diesem Jahr einen fürchterlichen Schicksalsschlag verkraften, als Gründungsmitglied Andrew Fletcher (1961-2022) im März im Alter von nur 60 Jahren verstarb.