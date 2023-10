Vorverkauf startet noch diese Woche

Am Sonntag, den 29. Oktober, startet der Vorverkauf exklusiv für alle Mitglieder des Fantitown Fanclubs. Ab 30. Oktober sind die Tickets für die Tour dann im Ticketshop der Band erhältlich. Es folgt ein exklusiver Vorverkauf bei Ticketmaster am 1. November. Ab Freitag, 3. November, können Fans schließlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen Karten für die Shows erwerben.

Die große "Long Player"-Tour beginnt am 1. Dezember 2024 mit der Auftaktshow in Würzburg. Anschließend finden Konzerte in Frankfurt am Main, Hannover, Köln und vielen weiteren Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg statt.

In Österreich gastieren die Fantas 2024 gleich zwei Mal: Zuerst im Juli bei einem großen Open Air am Wörthersee in Kärnten, dann im Rahmen ihrer "Long Player"-Tour am 20. Dezember in Wien.