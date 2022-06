Fanta4 live in Wien: Eigentlich eh wie früher

Die drei Jahrzehnte Tourleben am Buckel haben den Fantas eigentlich nichts von ihrem Elan genommen. Thomas D, Michi Beck, Smudo und Andi Ypsilon gaben ebenso sehr Gas wie das Publikum.

"Es fühlt sich an wie zuhause", so der Kommentar von Thomas D, bei dem ihm sicher viele beipflichteten. Gut 30 Songs beinhaltete die umfangreiche Setlist des Abends, passen natürlich zum Jubiläum. Also genug Zeit zum Hüpfen, Tanzen und Singen bei Songs wie "Was geht", "Der Picknicker" oder "Ernten was wir sähen". Nicht zu vergessen denen einen oder anderen Fanta4-Classic der ersten Stunde, wie etwa "Die da?!". Aber auch ruhige Momente wurden eingestreut, um die Energiereserven wieder kurz zu füllen, mit Liedern wie "Tag am Meer" oder "Krieger".

Der Sound wurde kräftig von Bläsersatz und Percussions der Liveband getragen, die Fantas selbst lieferten stimmlich und choreographisch eine mehr als solide Show ab (und ja, die Herren sind jenseits der 50, aber wer hätte ihnen das wirklich angemerkt?).