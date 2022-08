Dieter Bohlen auf Tour: Termine im Überblick

Los geht es am 16. April in Berlin. Danach folgen Auftritte in Leipzig (19. April), Kiel (21. April) und Hamburg (22. April). Weiter geht es nach Dortmund (25. April), Magdeburg (29. April) sowie Erfurt (30. April). Am 1. Mai kommt Bohlen nach Düsseldorf, dann nach Dresden (5. Mai) und Köln (7. Mai).

In der Schweiz und in Österreich sind derzeit nur zwei Konzerte geplant. Am 8. Mai spielt Bohlen in Zürich und am 9. Mai soll die Tour in Wien enden. Karten für die Shows gibt es ab dem 12. August über das Ticketportal Eventim.

Tickets für die Show in Wien sind bereits erhältlich.