"Future Nostalgia" schaffte es in neun Ländern an die Spitze der Album-Charts, in etwa 30 Ländern kam es in die Top-Ten. Der an die Achtziger angelehnte Pop mit einem kräftigen Schuss Dance (von "Pitchfork" als "hard-bodied pop-funk" beschrieben) geht gehörig in die Ohrgänge. Damit unterscheidet sich Album Nummer zwei vom Dark-Pop-Debüt "Dua Lipa". Wie die Sängerin diese beiden Welten live zusammenführt, wird spannend zu erleben sein.

"Man muss hart arbeiten, darf nicht aufgeben, um seine Träume zu realisieren. Man sollte sich keinen Plan B zurechtlegen, sondern alles tun, um Plan A zu realisieren", verriet Dua Lipa in einem Interview mit der APA ihr Motto. Zuletzt koppelte sie den Song "Sweetest Pie" aus, eine Zusammenarbeit mit Rapperin Megan Thee Stallion.