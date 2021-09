Ed Sheeran spielt 2022 ein Konzert in Wien

Neues Album kommt heuer im Oktober

Eds heiß ersehntes neues Album ‘=’ wird am 29. Oktober bei Asylum/Atlantic veröffentlicht. Heute noch wird Ed Sheeran sich selbst mit dem Song ‘Shivers’ an der Spitze der UK Official Singles Charts nachfolgen – den Song hat Ed Sheeran zum ersten Mal am vergangenen Wochenende bei den MTV VMA’s live gespielt. Er folgt damit seinem großartigen Comeback-Song ‘Bad Habits’ nach, der bisher 11 aufeinanderfolgende Wochen an der Spitze der Charts platziert ist. Darüber hinaus ist Ed Sheeran seit letzter Woche der erste britische Solokünstler, der 52 Wochen – ein ganzes Jahr – Platz 1 der offiziellen britischen Single-Charts belegt hat, wobei nur Elvis Presley und die Beatles insgesamt mehr Wochen an der Spitze erzielen.