Eurovision Song Contest 2023: Das sind die Favorit:innen

Das sind die Lieblinge der Fans

Auch dieses Jahr hat die "Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision" (OGAE), die internationale Organisation aller ESC-Fans, eine Abstimmung über die Fan-Favoriten laufen. Bis Ende April konnten die OGAE-Clubs in ihren Ländern abstimmen. Dort steht Schweden auf dem ersten Platz, gefolgt von Finnland und Frankreich. Für Frankreich steigt die 25-jährige La Zarra mit "Évidemment" in den Ring. Die Ukraine sehen die Fans hier auf dem letzten Platz.

In den Songchecks des Portals "eurovision.de" wählen Fans und Experten ebenfalls ihre Favoriten. Nach den vier Songchecks liegt Finnland vorne. Gleich dahinter folgt Österreich mit dem Duo Teya & Salena, die den Song "Who The Hell Is Edgar?" performen werden. Auf Platz drei landet Norwegen mit Sängerin Alessandra (20) und dem Titel "Queen Of Kings".