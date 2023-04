"Story auserzählt": Abschied nach fast 30 Jahren

Doch die 90er liegen schon lange hinter uns. 2022 und noch viele Hits später folgte schließlich eine traurige Nachricht für die Brot-Anhänger:innen: "Fettes Brot ... is history!". Die drei Musiker, allesamt mittlerweile Familienväter, gaben das Ende ihrer gemeinsamen Karriere bekannt. Ihre humorvolle Abschiedsnachricht an die Fans, in der sie nochmal ein kurzes Resümee zogen, war nebst Schmäh auch ein bisschen von Melancholie durchzogen: "Als wir anfingen, rappten kaum Menschen in der hiesigen Muttersprache, außer Advanced Chemistry und Fanta 4. Bequem setzen wir uns zwischen deren Stühle und droppten über die Jahre ein paar Evergreens wie 'Jein', 'Bettina' und 'Emanuela', 'Schwule Mädchen' oder 'An Tagen wie diesen'. Und die Generation MTViva guckte uns beim Großwerden zu. Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt. (Auch, wenn Peter Jackson das wohl anders sähe)."

Dass das Trio wegweisend für die Entwicklung des deutschen Raps war, ist nicht von der Hand zu weisen. Von ihrer ersten EP anno 1994 an blieben sie ihrem ganz eigenen Stil treu, daran konnten auch die vielen Chart-Platzierungen nichts ändern. Die Freundschaft blieb die Basis der drei "Nordlichter", ihr sympathischer Blödel-Humor harmonierte weiter mit ihrer Liebe zur Musik. Doch aufhören soll man wohl, wenn es (noch immer) am schönsten ist. "Bevor wir bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T. einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager mit fast 50 lieber unser eigenes Grab."