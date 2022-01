FM4 Geburtstagsfest 2022: Das Programm zur Feier

FM4 Geburtstagsfest: Die Acts 2022

Wer live mitfeiern will, dreht am 28. Jänner also einfach das Radio auf. Oder surft mit: Der ganze FM4 Geburtstag wird von 9.00 bis 20.00 Uhr durchgehend im Video-Livestream auf fm4.orf.at übertragen. Auf diese Acts können wir uns freuen:

9.00: Florence Arman

12.00: Voodoo Jürgens

14.00: Elias Hirschl

15.00: Bibiza

18.00: Verifiziert

19.00: Toxische Pommes



Damit die Feier bis in die Nacht weitergehen kann, ist Musikproduzent und DJ Patrick Pulsinger ab 21.00 mit einem Spezial-Geburtstagsmix zu Gast. Unter dem Titel "La Boum Deluxe - 27 Years in Satans Ass!" legt Pulsinger die besten Dancetracks von 1995 bis heute auf.

In diesem Sinne: Macht das Wohnzimmer zum Dancefloor!