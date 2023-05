Der amerikanische Drummer Josh Freese (50) soll Hawkins' Platz am Schlagzeug einnehmen, gab die Band um Frontmann Dave Grohl (54) bekannt. Freese spielte zuvor unter anderem mit Künstlern und Bands wie The Vandals, Devo, Danny Elfman, Nine Inch Nails, Sting und Offspring.

Für den 2. Juni haben die Foo Fighters mit "But Here We Are" ein neues Album angekündigt - das erste nach dem Tod von Taylor Hawkins, der im März vorigen Jahres auf Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden wurde.