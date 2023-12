Der langjährige Solocellist der Wiener Philharmoniker, Franz Bartolomey, ist am 1. Dezember im Alter von 76 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigten die Wiener Philharmoniker.

Franz Bartolomey wurde am 23. Dezember 1946 in eine prominente Wiener Musikerfamilie geboren. Er studierte er an der Akademie für Musik und darstellende Kunst Wien und war schon früh Preisträger internationaler Wettbewerbe. 1967 wurde er Mitglied des Staatsopernorchesters, 1973 Mitglied der Wiener Philharmoniker, wo er bis 2012 Erster Solocellist war. Er spielte auch in vielen Kammermusik-Ensembles, etwa im Küchl-Quartett, dessen Gründungsmitglied er war.