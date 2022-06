Es gibt wohl nur wenige Dinge, die die letzten Pandemie-Jahre so gut auszublenden schaffen, wie ein ordentliches Rockkonzert. Genau dieses Gefühl gab es für die Wiener Fans am Sonntagabend. Und die Spielfreude von Sänger Billie Joe Armstrong, Bassist Mike Dirnt, Schlagzeuger Tré Cool und Gitarrist Jason White scheint ungebrochen, weshalb es nicht überraschen sollte, dass Green Day auch nach all diesen Jahren noch immer eine der beliebtesten Livebands sind. Die beiden Zuschauerinnen, die am Sonntag auf die Bühne geholt wurden, waren sich darin zumindest sicher einig.

Das Handy-Lichtermeer erhob sich dann gegen Ende nochmals für "Wake Me Up When September Ends", bevor die Show schließlich mit einer akustischen Version von „Good Riddance“ auch schon wieder endete. Viel zu schnell, wie es schien, was nur für das Konzert spricht, das die Leute mit Konfetti-Regen und Feuerwerk schließlich verabschiedete.