Lange haben die österreichischen Fans darauf warten müssen, nun ist es endlich soweit: Am Mittwoch holen Axl Rose, Slash und Co. ihren verschobenen Live-Termin in Wien nach.

Und man kann sich auf einiges gefasst machen, denn das Konzert soll mindestens drei Stunden dauern. Als Voracts sind zudem Gary Clark Jr. und Dirty Honey im Ernst-Happel-Stadion als Aufwärmprogramm mit dabei.

Freuen kann man sich neben bekannten Hits wie "Paradise City" und "Sweet Child O' Mine" auch auf Auszüge aus dem brandneuen Guns N' Roses-Album "Hard Skool".