Haftbefehl sagt gesamte Tour ab – auch Wien-Konzert betroffen

Der Rapper Haftbefehl (36) hat via Instagram bekanntgegeben, seine geplante "Die Schwarzweisse Tour 2022" ersatzlos absagen zu müssen. Die Tournee hätte ihn ab 1. September eigentlich für insgesamt zehn Konzerte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen sollen. Als Grund für die kurzfristige Absage führt er "gesundheitliche Gründe" in seinem Posting an.