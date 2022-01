Harry Styles hat die neuen Termine für seine Welttournee inklusive zusätzlicher Shows bekannt gegeben. Der mehrfach Platin-ausgezeichnete Musiker beginnt seine 32 Städte umfassende Konzertreise im Juni 2022 mit drei neuen Stadion-Terminen in UK, gefolgt von vier weiteren Stadien-Auftritten in Europa. Im Juli folgen die europäischen Nachholkonzerte der verschobenen Arena-Termine sowie einer neuen Show in der Accor Arena in Paris, ehe die Love On Tour später in diesem Jahr in Lateinamerika ihren Abschluss findet. In Österreich gastiert Harry Styles am 16. Juli 2022 in der Wiener Stadthalle.

Bereits erworbene Tickets für alle verlegten Konzerte behalten ihre Gültigkeit. Wer einen der Nachholtermine nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Karten bis 14 Tage vor dem neuen Termin zurückzugeben und sich die Kosten erstatten zu lassen.