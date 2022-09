Zur großen Anzahl der Konzerte sagte Fischer: "Es ist mir egal, wie viele Konzerte wir veranstalten. Hauptsache, ich kann den Menschen Freude bereiten." Für sie sei das in Ordnung, solange sie zwischen den Auftritten immer mal wieder ein paar Tage frei habe. Gerade in Zeiten wie diesen sei es für das Publikum am allerwichtigsten, an solchen Abenden "einfach mal abzuschalten, den Alltag hinter sich zu lassen", wie die "Welt" Fischer zitierte.

Keine politischen Äußerungen

Im Hinblick auf die steigenden Preise und die Energiekrise wegen des Krieges in der Ukraine sagte Fischer laut "Tonight News": "Eine Familie, die sich vor der Krise ein- oder zweimal im Jahr ein Konzert geleistet hat, wird sich jetzt vielleicht genau überlegen, wo sie hingeht." Sie sei dafür da, dass die Menschen glücklich nach Hause gehen und die Erinnerungen mitnehmen. Politisch äußern werde sie sich weiterhin nicht, weil sich die Medien darauf stürzen würden: "Dafür finde ich mich nicht wichtig genug."