Er gilt als Rock ’n’ Roll in Reinform, und ja, er hört sich auch immer noch so an: Iggy Pop, der „Godfather of Punk“, bekommt auch mit über 75 Jahren und nach einem (gelinde gesagt) sehr bewegten Leben noch immer nicht genug.

Gut so. Am 9. Jänner legte er nun endlich nach und präsentierte sein bereits mit Spannung erwartetes neues Album "Every Loser". Mit den Singleauskopplungen „Frenzy“ (von der New York Times als „buzz-bombing, hard-riffing rock” gewürdigt) und zuletzt „Strung Out Johnny“ hatte er bereits gehörig Lust auf das neue Material gemacht.