Friedensbotschaft für die Ukraine

Nebst allem Bombast blieb aber auch Zeit für ruhigere Momente und die eine oder andere Botschaft. So gab es in der Mitte des Sets ein berührendes Akustik-Cover von Alphavilles "Forever Young", das die Dragons der Ukraine widmeten, Flagge und "We Stand With Ukraine"-Botschaft inklusive.

Auch ließ es sich Frontmann Reynolds nicht nehmen, über die Themen Selbstliebe und Mental Health zu sprechen, sowie von seinen eigenen Therapie-Erfahrungen zu erzählen ("dafür muss sich niemand schämen!"). Passend zum Pride-Month Juni durfte auch eine LGBTQI-Flagge, die in Form eines Herzens eingespielt wurde, nicht fehlen.

Beflügelt von positiven Botschaften wurden die Fans schließlich mit einem Feuerwerk und dem Evergreen-Hit "Radioactive" nachhause geschickt – zwar schweißgebadet, aber mit Konfetti im Haar und dem Wissen, dass es große Stadionshows tatsächlich auch in einer Welt der Covid-Pandemie noch geben kann.