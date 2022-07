Iron Maiden lieferten ab in Wiener Neustadt

Die Spielfreude ist den Herren nach wie vor anzumerken, auch Frontmann und Sänger Bruce Dickinson erfreut sich noch seiner stimmkräftigen Gesangssirene. Das Set war bunt gemischt, Altes und Neues, in jedem Fall mit ordentlich Druck. Natürlich durften auch opulente Bühnenbild-Umbauten mittendrin nicht fehlen, ein Konzert von Iron Maiden geht schließlich auch auf die Augen, nicht nur auf die Gehörgänge.

Die österreichischen Fans sangen und sprangen zu bekannten Hits wie "Fear of The Dark", "Flight Of Icarus" oder "The Number Of The Beast" ebenso wie zu neuen Songs wie "The Writing On The Wall", bevor es mit "Iron Maiden" schließlich auch in den ersten der beiden Zugabeteile ging.