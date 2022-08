Sommerzeit ist Hochzeitszeit! So auch bei James Cottriall (36) und seiner Freundin Jessi. Der britische, in Österreich lebende Musiker gab seiner Angebeteten in einer märchenhaften Zeremonie im Warwick Castle in seiner Heimat England nun das Jawort.

Das Paar hatte sich 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, kennen und lieben gelernt. Über die romantische Hochzeitsfeier schrieb der Sänger in einem Posting auf Instagram: "Pure perfection! The most incredible day ever! Just a dream!"