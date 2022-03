Highlights aus dem Programm

Als "Featured Artist" reist die junge Wiener Pianistin Mitra Kotte mit einer Klangvielfalt von Barock über Wiener Klassik bis hin zur Romantik durch Österreich. Gewählt hat sie ihr von Bach und Schubert bis zu Franz Liszt reichendes Programm nach "Herzensstücken".

Das auf alte Klängen spezialisierte Wiener ensemble freymut, Featured Ensemble für die kommende Saison, will wie der Name suggeriert "frei und mutig" sein. Um den historischen Stücken des 17. und 18. Jahrhunderts ihres Programmes gerecht zu werden, setzt das Ensemble auf dementsprechende Instrumente der Zeit, so gibt es neben zwei Traversflöten, eine Viola da Gamba und ein Cembalo zu hören.