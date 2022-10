Die von Aufschüben und Absagen geplagte Welttournee von Popstar Justin Bieber (28, "Sorry") wird ein weiteres Mal unterbrochen. Alle bis Ende März geplanten Konzerte müssten auf einen späteren Termin verschoben werden, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung auf der Tour-Webseite des kanadischen Sängers. Ein konkreter Grund wurde nicht genannt. Am 24. März 2023 wäre Bieber in die Wiener Stadthalle gekommen.

"Justin Bieber gibt bekannt, dass die Justice World Tour mit Rock in Rio endet. Alle verbleibenden Termine seiner Welttournee werden verschoben", heißt es in einer Mitteilung des Konzertveranstalters Semmel Concerts. Das beinhalte alle bisher angekündigten Shows bis einschließlich 25. März 2023. Sobald es Neuigkeiten gebe, würden alle Käuferinnen und Käufer von Tickets über weitere Schritte informiert.