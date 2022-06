"Kiss loves you, Vienna!"

Und auch, wenn Kiss bei ihrer Liebesbotschaft an Wien die australischen Flagge in der Videowall eingeblendet haben, tat das dem Jubel in der Menge nahezu keinen Abbruch (wären ja nicht die ersten, denen dieser Fehler passiert ist).

Die Setlist enthielt immerhin 23 Songs, ein Hitfeuerwerk mit "Shout It Out Loud", "Lick It Up" und natürlich der Evergreen-Hymne "I Was Made for Lovin' You". "Starchild" Paul Stanley, "Spaceman" Tommy Thayer und "Catman" Eric Singer gaben wie gewohnt alles auf der Bühne, auch nach 50 Jahren Tourleben. Bassist und "Demon" Gene Simmons erhob sich mal wieder in luftige Höhen und ließ das "Blut" aus seinem Mund fließen (Klassiker bei jeder Kiss-Show, aber immer wieder ein gruseliges Spektakel). Auch Stanley "flog" ans andere Ende der Stadthalle für den Song "Love Gun", während Thayer bei seinem Solo kurzerhand Raketen aus seiner Gitarre abfeuerte.

Ein Abschied mit einem ordentlichen Knall also. Anders hätte man es von Kiss aber auch nicht erwartet. Die Fans wurden mit dem Ohrwurm "Rock and Roll All Nite" nachhause geschickt – und dem etwas wehmütigen Wissen, dass wohl kaum eine Band nach Kiss je wieder diesen verrückt-einzigartigen Show-Kultstatus wird erreichen können.