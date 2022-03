Lady Gaga (35) wird in Düsseldorf ihre Welt-Tournee "The Chromatica Ball" starten. Geplant seien mit der Premiere am 17. Juli weltweit Konzerte in 14 Stadien, teilte der Tour-Veranstalter Live Nation am Montag mit. An den Auftakt in Düsseldorf schließen sich Auftritte in Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles an.

Kommt Lady Gaga nach Österreich?

Nein, leider macht sie auf ihrer Tour keinen Stopp in Österreich. Das einzige Konzert im deutschsprachigen Raum finden am 17. Juli 2022 in Düsseldorf statt. Der Vorverkauf startet am 14. März.