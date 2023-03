Ein neuer Festival-Hotspot für Österreich: Das Linzer "Ahoi! Pop"-Sommerfestival wird aufgepimpt zum Format "Lido Sounds", das der Linzer Posthof, das Brucknerhaus, Arcadia Live und Radio FM4 gemeinsam präsentieren. An drei Festivaltagen werden von 16. bis 18. Juni hochkarätige MusikerInnen und Bands am linken Donauufer in Linz gastieren, darunter Florence + The Machine, Wanda, die Toten Hosen und viele mehr (events.at berichtete).

Damit soll es aber nicht getan sein. Das Lido Sounds möchte die Vorfreude auf den Sommer schon vorab schüren – mit einer Warm-Up-Tour im Mai durch mehrere Bundesländer.