Ob Rock oder Pop, ob Singer-Songwriter, Blues oder Jazz: Nachwuchsbands und MusikerInnen aller Genres fanden viele Jahre lang im "Local" eine Bühne, um sich vor Publikum zu präsentieren.

Damit ist nun leider Schluss. Die in der Wiener Szene bekannte und beliebte Bar unter den Stadtbahnbögen in Spittelau muss nun ihre Pforten schließen, wie Clubbetreiber Christian Becker am 31. Juli in einem Posting auf Social Media bekannt gab: " Mit dem heutigen Tag muss ich leider das Ende für das Local bekanntgeben. Ein Ende mit Schrecken, das mich als Veranstalter und Gastgeber, vor allem aber als Musikbegeisterter Freund der Begegnungen in unserem Club sehr traurig stimmt."