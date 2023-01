Erst Nordamerika, dann Europa

Am 15. November wird Madonna auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln stehen. Am 28. November geht es in die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Weitere Termine in Europa sind etwa in London (14. Oktober), Antwerpen (21. Oktober), Kopenhagen (25. Oktober), Stockholm (28. Oktober), Barcelona (1. November) und Lissabon (6. November). Außerdem können Fans die US-Sängerin zweimal auf der Bühne in Paris sehen (12. und 13. November) sowie in Mailand (23. November) und zu guter Letzt in Amsterdam (1. Dezember).

Zuvor startet die "The Celebration Tour" jedoch in Nordamerika. Anfangen wird sie am 15. Juli in Vancouver, Kanada, und enden am 7. Oktober in Las Vegas.