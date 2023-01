Måneskin mit neuem Album "Rush"

Da trifft der Name des neuen Albums, das am 20. Jänner 2023 erscheint (RCA Records / Sony), wie die Faust aufs Eyliner-umrahmte Auge. Es war ein "Rush", den das Quartett in den vergangenen Jahren erlebt hat, und ein Ende des Erfolgs ist lange nicht in Sicht.

Das Album enthält insgesamt 17 Songs, darunter die bereits veröffentlichten Songs "Supermodel", "Mammamia", die wunderbare Ballade "The Loneliest" und die erst vor kurzem veröffentlichte Single "Gossip", in Zusammenarbeit mit Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello.

Nach ihrem heißen Auftritt am Nova Rock 2022 gibt es nun ein Wiedersehen: Mit dem neuen Material im Gepäck kehrt das italenische Quartett Ende April 2023 zurück nach Österreich. Das war die gute Nachricht. Die schlechte: Das Konzert ist (kein Wunder!) bereits restlos ausverkauft.