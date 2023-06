Und das ganze Stadion singt "Starlight" ...

Aber es sind trotz allem die zeitlosen Evergreens, die die Fans so richtig animieren. "Time Is Running Out" sowie "Undisclosed Desires", immerhin beides Hits aus den Nullerjahren, wecken nach einem kurzen Durchhänger wieder alle Tanzgeister. Da störte es auch nicht, dass Frontmann Bellamy bei zweiterem mit einem kurzen Mikro-Ausfall zu kämpfen hatte.

Bei "Supermassive Black Hole", "Plug In Baby" (again, Nullerjahre!) und "Uprising" wird schließlich eskaliert, der ausgerollte Kunststoff-Boden des Stadions bebt vor lauter hüpfender Fans. Bei "Starlight" werden nochmal alle Stimmreserven zum lauten Mitsingen hervorgeholt, bevor es nach gut zwei intensiven Stunden schließlich in den Zugabe-Teil geht, der das Konzert mit "Kill Or Be Killed" sowie "Knights of Cydonia" (Gänsehaut beim Ennio Morricone-"Man with a Harmonica"-Intro von Bassist Wolstenholme!) würdig endet.