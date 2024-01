Namhafte Künstler:innen

Gabriele Ecker, Leiterin des Bereichs Kunst in der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich und somit wichtigste Förderpartnerin, streute dem "musik aktuell"-Team Rosen und konstatierte ihm eine Mischung aus "Expertise und Leidenschaft". Zawichoswki wiederum betonte die Vielfalt zeitgenössischen Musikschaffens - ein Aspekt, der auch die Saison 2025 kennzeichnen wird. Als Jahresintendantin wurde die Cellistin Sophie Abraham vorgestellt, die Einreichungsfrist für Projekte endet am 1. Mai 2024. Das Motto lautet "The Beauty in Between - Der Klang der Vielfalt."

Dem musikalischen Erzählen von Geschichten, Sagen und Moritaten war auch Moldens Tour "Arme Söö" gewidmet, die am Sonntagabend im Festspielhaus ihren gloriosen Abschluss fand - gemeinsam mit Ursula Strauss, Herbert Pixner, Maria Petrova, Manuel Randi und Marlene Lacherstorfer. Zwischen Kinderliedern und launigen Moderationen ging es im Austro-Rock-Stil um Geister und verlorene Seelen, um Wassermänner, Gattenmörderinnen und Basilisken.

