Konzert von Nena wegen Sturm abgebrochen

Und weiters: "Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt, wie schwer die Auswirkungen von regional auftretenden Gewitterzellen sein können! Auch am heutigen Tag stand die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle."

Kurz nach 22.00 Uhr wurde das Konzertgelände mit den rund 3.000 Fans evakuiert. Die Räumung verlief "ohne Probleme", hieß es von Howart.live.

Zahlreiche Besucher:innen machten ihrer Enttäuschung ob des frühzeitigen Abbruchs am nächsten Tag auf Social Media Luft. "Schade, aber hätten sie 30 Minuten früher mit Nena begonnen, wäre es gar kein Thema gewesen, wenn man eh schon weiß, was das Wetter voraussagt," schreibt ein Fan. "Meine 10-jährige Tochter hat sich so auf '99 Luftballons' und 'Irgendwo, Irgendwann' gefreut. Wir sind alle ganz enttäuscht heim gefahren….", so eine weitere Besucherin.

Mehr Glück hatte die Location am Vortag beim Konzert des spanisch-deutschen Popsängers Alvaro Soler, der am Freitag gemeinsam mit dem österreichischen Sänger Josh. einen gelungenen Schönwetter-Aufritt auf der Burg hinlegte.