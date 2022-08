Nick Cave suchte nahen Kontakt zum Publikum

Die Setlist, die Nick Cave seinen Fans in Österreich mitgebracht hatte, hielt viel Schönes bereit: "Get Ready For Love" als Opener sorgte für die massiv-passende Einstimmung, gefolgt von "There She Goes, My Beautiful World" und "From Here To Eternity". Bei "Bright Horses" oder einem Klavier-begleiteten "I Need You" blieben wohl viele Augen nicht mehr trocken, während "Red Right Hand" wieder energiegeladen mitriss.

Ebenfalls bekannt und geliebt bei seinen Konzerten: "Prediger" Cave bemühte sich auch hier um engen Kontakt mit den ZuhörerInnen. Da wurden Hände gereicht, das Mikro manchmal weitergegeben, High-Fives verteilt oder – ganz im Stil der inszenierten Messe – auch die eine oder andere Stirn getätschelt, fast so, als würde Cave seinen "Segen" weitergeben. Der Ausnahmemusiker war sich seiner Wirkung auf seine Fans bewusst und ließ sich entsprechend feiern – feierte aber auch mit ihnen. Die (zugegeben stark übertriebene) Liebe scheint nahezu greifbar zu sein, und genau das macht wohl die Anziehung von Nick Cave live aus.