Veranstaltungtickets bei den ÖBB kaufen

Insbesondere für Events, die eine längere Anfahrtszeit bedeuten, soll das neue Service ein Angebot zur "praktischen und klimaschonenderen Planung" sein, heißt es. BesucherInnen können mit dem Event-Ticket nämlich gleich die Anreise mit den ÖBB buchen und somit den gesamten Veranstaltungsbesuch an einem Schalter organisieren.

Man wolle damit einen "starken Anreiz zur umweltfreundlichen Mobilität", so Christoph Klingler, Geschäftführer der von CTS-EVENTIM-Austria. Man wolle weiters "der österreichischen Veranstaltungswirtschaft beim Comeback helfen“, so Michaela Huber, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG.

Ermäßigungen als Startaktion

Zu ausgewählten Events wie Sport-Großveranstaltungen oder Festivals wollen die ÖBB zudem das Reiseangebot mit Sonderzügen und dichteren Intervallen laufend erweitern, heißt es. Auch die Nightjet-Verbindungen sollen als Angebot für Anreisen zu Veranstaltungen sukzessive ausgebaut werden.

Tipp: Als Start-Aktion bieten die ÖBB vom 22. bis 28. November ermäßigte Tickets für viele Konzerte und Veranstaltungen beim Kauf an den 51 Ticketschaltern in Österreich an. Mehr Infos dazu hier.