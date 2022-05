OneRepublic sagten Konzert in Wiener Stadthalle kurzfristig ab

Am Montag hätte der große Popreigen von OneRepublic in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen sollen. Daraus wurde aber in letzter Minute leider doch nichts: Die US-Band sagte ihren Auftritt in der Bundeshauptstadt gegen 18 Uhr überraschend ab.

"Wie der Veranstalter Barracuda Music GmbH soeben mitgeteilt hat, muss das Konzert von OneRepublic heute Abend in der Wiener Stadthalle leider verschoben werden", hieß es von Seiten der Wiener Stadthalle.