Jedenfalls blickt Weller auf einen riesigen Songkatalog zurück - und vieles davon bietet er seinem aktuellen Livepublikum. Und so kündigte er gleich zu Beginn an: "Long show, lots of songs", die von "Cosmic Fringe" über "Old Father Tyme" bis zu einem ganz neuen, noch unveröffentlichten Song reichten, den er gemeinsam mit Freund Noel Gallagher (Ex-Oasis) geschrieben hat. Nur einmal verließen Weller und Band das traditionelle Popsong-Format: Bei "Into Tomorrow" ließ er seinen beiden Drummern und dem Bassisten sozusagen freien Lauf, was in einem sehr funkigen Jam ausuferte.