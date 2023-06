Peter Fox: Seit 25 Jahren Musik

Typische Drums, die Berliner Schnauze am Mikrofon und das geniale Songwriting,: Mit all diesen Charakteristika liefert er seit 25 Jahren anspruchsvolle, tanzbare Musik mit Botschaft. Seit 1998 musiziert Peter Fox mit der Reggae-Gruppe "Seeed", als deren Frontmann. Auch aus diesem Repertoire schöpfte er beim Konzert am Mittwoch in Wien.