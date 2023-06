"Get the Party started" lautet das Motto am Wochenende: Pink kommt im Rahmen ihrer "Summer Carnival"-Tournee am 1. Juli und am 2. Juli ins Ernst-Happel-Stadion. Die 43-Jährige trat zuletzt im Sommer 2019 in Österreich auf, damals ebenfalls im Happel-Stadion. Die beiden Konzerte in Wien sind die einzigen hierzulande, die auf der aktuellen Tour eingeplant sind.