Zum ersten Mal auf der großen Bühne im Wiener Gasometers stehen – davon träumt so ziemlich jede heimische Nachwuchsband. Bei der Planet Festival Tour wird dieser Traum zur lautstarken Wirklichkeit: Am 18. Juni spielten die FinalistInnen des größten Bandcontests Österreichs in der Planet.tt/Bank Austria Halle um die Gunst von Publikum und Jury.

GM Club sind Siegerband der Planet Festival Tour 2022

Die Konkurrenz war hart, das Talent der teilnehmenden MusikerInnen groß. Die Wiener Band GM Club konnte sich schließlich aber beim "Big Bang" durchsetzen. Ihr vielseitiger Sound aus Alternative Rock, gemischt mit verschiedensten weiteren Einflüssen, sowie ihre starke Live-Performance überzeugten sowohl die JurorInnen als auch die ZuschauerInnnen.