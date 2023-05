Wie geht es jetzt nach dem Sieg weiter für euch?

Es folgen ein paar Gigs: Am 2. Juni spielen wir in der Mödlinger RedBox als Support von Naked Cameo, am 18. Juni spielen wir am Copa Beach und am 30. im Wiener Replugged mit anderen Bands. Zudem wollen wir als nächsten großen Schritt eine neue Single aufnehmen, "Funk an der Thaya". Wir hoffen, dass wir sie Ende Juni releasen können.

Welche Gewinne gab es außerdem bei der Planet Festival Tour für euch?

Wir haben 12.000 Euro an Fördergeld erhalten, zwei Mikrophone und weiteres Equipment – viel Gitarren-Stuff vor allem, eher weniger für die anderen Instrumente (lacht). Dazu Gutscheine für diverse Proberäume. Und was sehr cool ist: Einen Slot am Nova Rock 2024 auf der Red Bull-Stage, einen am Sziget Festival in Budapest und einen am Soundgarden 2024 in der Szene Wien. Außerdem dürfen wir als Siegerband beim nächstjährigen Planet-Festival-Finale wieder auftreten – alles wirklich unglaublich für uns.

